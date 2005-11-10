Gol di Simsir, poi l'Italia torna avanti con Calafiori: al 65esimo Italia-Turchia 2-1
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Raimondo De Magistris
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ieri alle 22:07Serie A
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05.10.2026 22:07Serie A
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Uno-due che non cambia la sostanza della sfida tra Italia e Turchia valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. La squadra di Vincenzo Montella trova il gol del pareggio poco dopo l'ora di gioco: assist di Celik e tap-in vincente di Simsir che si ritrova tutto solo nell'area piccola e non sbaglia. Poi, tre minuti più tardi, il colpo di testa di Calafiori (entrato al posto di Ruggeri al 56esimo) che riporta l'Italia in vantaggio.
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