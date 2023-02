Le pagelle di Luis Alberto: accende la luce, il suo gol è una perla assoluta

Match winner di serata, Luis Alberto non può che avere commenti entusiastici. Perché il gol è una perla e vale i tre punti, pesantissimi, per agganciare e rinverdire i sogni Champions. Nel primo tempo non riesce a estrarre il coniglio dal cilindro, ma nella ripresa lo fa con audacia, togliendo le ragnatele dall'incrocio. Le critiche vengono messe a tacere.

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport: 7,5