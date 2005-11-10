Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Zlatan Ibrahimovic, "E voi chi cavolo siete?". Il centravanti slavo arrivato da Malmoe

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
03.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Zlatan Ibrahimovic ha sempre vissuto il tempo come qualcosa da sfidare. Prima calciatore, poi personaggio, oggi uomo di calcio. Una storia cominciata a Malmö e arrivata fino ai vertici del calcio europeo, passando per alcuni dei club più importanti del mondo e, soprattutto, per due vite rossonere. Il salto verso il grande calcio arriva nel 2001 con l'Ajax. È ad Amsterdam che il giovane Zlatan comincia a mostrare quella combinazione di talento, fisico, tecnica e personalità che lo renderà immediatamente riconoscibile.

Poi arriva l'Italia

Juventus, Inter e Milan: le tre grandi del nostro calcio. Alla Juventus resta due stagioni, prima di trasferirsi all'Inter nel 2006. A Milano diventa uno dei protagonisti della squadra nerazzurra, conquistando tre campionati italiani, anche se il primo gli viene assegnato dopo le vicende di Calciopoli. Nel 2009 passa al Barcellona, esperienza breve e complessa, prima del rientro. Nel 2010 approda al Milan, l'anno dopo conquista lo scudetto con i rossoneri, diventando anche uno dei simboli della squadra. 2012 PSG, poi Manchester United e Los Angeles Galaxy. Nel gennaio 2020 Ibrahimovic torna al Milan, secondo atto della sua storia rossonera. Undici anni dopo arriva lo Scudetto, mentre nel 2023 saluta il calcio giocato.

Le dichiarazioni

"Io sono Zlatan. Voi chi cavolo siete?".
"Zlatan non fa provini".
"Non ho bisogno del Pallone d'Oro per sentirmi il migliore".
"Se Parigi rimpiazzasse la Torre Eiffel con la mia statua, rimarrei di sicuro".
"Una Coppa del Mondo senza di me non merita di essere seguita".

Oggi Zlatan Ibrahimovic compie 45 anni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Ibrahimovic: "Se Rogers costa 117 milioni, Yamal quanto vale? Questa cosa deve finire"
Immagine news 2
Ibra mette da parte il Milan, è negli USA per commentare i Mondiali: "Qui per essere me stesso"
Immagine news 3
Zlatan Ibrahimovic è già in California. Pioggia di commenti: "Ricordati del Milan"

Altre notizie Nato Oggi...

Oggi
Immagine news 1
16:16 Nato Oggi...
Arcadio Spinozzi, il difensore d'altri tempi che divenne il baluardo della Lazio anni '80
Immagine news 2
05:00 Nato Oggi...
Zlatan Ibrahimovic, "E voi chi cavolo siete?". Il centravanti slavo arrivato da Malmoe
Ieri
Immagine news 3
05:00 Nato Oggi...
Alisson Becker, il primo obiettivo di Spalletti per la porta. In scadenza l'anno prossimo
giovedì 1 ottobre
Immagine news 4
05:00 Nato Oggi...
Mason Greenwood, pronto a correre... Lontano da Roma. Ha rifiutato due volte le capitoline
mercoledì 30 settembre
Immagine news 5
05:00 Nato Oggi...
Olivier Giroud, il centravanti dell'ultimo Scudetto del Milan. Vincendo il Mondiale senza tirare
martedì 29 settembre
Immagine news 6
05:00 Nato Oggi...
Alberto Costa, sei mesi alla Juventus per adattarsi. E poi andarsene per Joao Mario
lunedì 28 settembre
Immagine news 7
05:00 Nato Oggi...
Luis Alberto, intenzionato a lasciare la Lazio anno dopo anno per LaLiga. Finendo poi in Qatar
domenica 27 settembre
Immagine news 8
05:00 Nato Oggi...
Alisson Santos, a Napoli per la prima volta in Champions. E acquistato due mesi dopo
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.1 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.3 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.4 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.5 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.6 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
Immagine top news n.7 L'Italia di Mancini sa anche giocare all'italiana: con la Francia una gara di sofferenza che ha pagato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine box news Serie A Ferrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine box news Serie A Ribery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine box news Serie A Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale