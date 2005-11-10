Atalanta, distrazione muscolare per Scalvini. Si ferma anche Kessie: le ultime

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Atalanta, distrazione muscolare per Scalvini. Si ferma anche Kessie: le ultimeTMW
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Ivan Cardia
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14.10.2026 19:30Serie A
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Due defezioni in casa Atalanta alla vigilia della gara contro il Pafos. Gli esami ai quali si è sottoposto Giorgio Scalvini hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni.
Ma non sarà della partita nemmeno Franck Kessié. Il centrocampista deve fare i conti con un sovraccarico al polpaccio destro e anche le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. Nelle prossime ore arriveranno dunque indicazioni più precise sulle possibilità di vederlo a disposizione con il Milan, gara di campionato successiva a quella di Conference in programma domani alle 21 a Bergamo.
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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