Inter, Chivu su Diouf: "A me non ha detto di voler giocare al centro. Lo vedo molto attento"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a Cronache di Spogliatoio oggi e toccato anche il discorso relativo ad Andy Diouf, spostato da centrocampo a esterno: "A me non l'ha detto che vuole giocare a centrocampo (ride, ndr). Non so se lui ha dichiarato questo, spesso viene tutto decontestualizzato e lo sapevo già da tempo. Diouf è un ragazzo applicato, fa del suo meglio nel dare alla squadra quello che serve nei momenti di una partita. Vuole sempre migliorare, passiamo molto tempo in sala video per fargli capire i movimenti senza palla, lo vedo molto attento".

Questa la posizione del giocatore, esternata a L'Equipe tempo fa: "Non mi sento né un terzino né tantomeno un’ala. Il mio obiettivo è tornare a centrocampo. È lì che sono cresciuto calcisticamente ed è lì che ho i miei punti di riferimento. Continuo a essere convinto di rendere meglio in quella posizione. In Italia, però, non hanno ancora avuto davvero modo di vedermi lì. Ma se giocare da esterno mi permette di trovare minuti e impormi all’Inter, lo faccio senza problemi".