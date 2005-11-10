Inter, Chivu sincero: "Odio le maschere. Credo che dirò basta quando verrò risucchiato"

Cristian Chivu ha 45 anni e dopo una carriera vincente da calciatore sta raggiungendo traguardi importanti alla sua esperienza ad alti livelli sulla panchina dell'Inter. Per carta d'identità e ambizioni, avrebbe una vita davanti a sé per portare avanti questa professione, ma il tecnico romeno non è d'accordo: "No", risponde nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. "Non ho questa percezione", ha proseguito.

La spiegazione

"So che è un mondo che ti può togliere tanto dal punto di vista di come stai percependo determinate cose, il rischio di mettere determinate maschere in determinati momenti. Ed è una cosa che non mi piace". In pratica l'universo del pallone va a toccare certi aspetti dell'essere se stessi che una persona genuina, invece, non cambierebbe. "Il giorno che verrò risucchiato da quella parte, che a me non piace in questo mondo, credo che dirò basta", ha spiegato.

Il lato oscuro

Luci ma anche ombre nel calcio ai massimi livelli, come racconta Chivu: "Quindi non penso di avere una vita davanti in questo mestiere. Vivo quello che sono oggi, per preparare al meglio il domani. Ma non mi sono dato 5-10 o 20 anni di questo mestiere, perché secondo me prima o poi ci si casca, nella fase in cui la maschera devi metterla per vari motivi. Cercherò di non farlo".