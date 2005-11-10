Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Daniel Uccellieri
Il futuro di Carlos Augusto resta una delle questioni su cui l'Inter intende lavorare nei prossimi mesi. Il brasiliano, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028, è diventato una pedina sempre più importante all'interno del progetto e la società vuole evitare di arrivare alla vigilia dell'ultimo anno di contratto senza aver trovato un accordo per proseguire insieme.
Il classe 1999 si è rivelato prezioso in più ruoli: può agire da braccetto nella linea difensiva, ma anche occupare la fascia sinistra, garantendo soluzioni diverse all'allenatore. Una duttilità che ha aumentato il suo peso nelle gerarchie e spinto l'Inter a voler gettare le basi per un nuovo accordo.
Contatti ancora in fase iniziale
Secondo quanto riferito da L'Interista, però, la trattativa con l'entourage del giocatore non è ancora entrata nel vivo. Le parti puntano a intensificare i contatti nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono gli elementi per parlare di un'intesa vicina.
La volontà dell'Inter, comunque, è chiara: attraverso il confronto con gli agenti, la dirigenza vuole ribadire la centralità di Carlos Augusto nei piani tecnici e sportivi del club. L'obiettivo sarà poi accompagnare questa convinzione con una proposta economica ritenuta soddisfacente dal giocatore, per arrivare nei prossimi mesi alla fumata bianca e prolungare il rapporto.