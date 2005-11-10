Inter, finalmente Spence: l'esterno in campo col Lumezzane, c'è anche Dimarco
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Simone Bernabei
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03.10.2026 13:26Serie A
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Buone notizie per Cristian Chivu e la sua Inter in vista della ripresa del campionato contro il Parma. Nell'amichevole odierna contro il Lumezzane che si è giocata a porte chiuse ad Appiano Gentile si è visto in campo anche Djed Spence, con l'esterno inglese che ha così iniziato a mettere minuti nelle gambe dopo il recupero dall'infortunio con cui si era presentato in nerazzurro.
Per l'inglese 50 minuti di campo. Con lui in squadra si è visto anche Federico Dimarco, giocatore che aveva saltato per infortunio la chiamata dell'Italia di Mancini per queste 4 sfide di Nations League e che è da considerarsi quindi recuperato per la ripresa del campionato che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro sabato 10 ottobre alle ore 18.
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