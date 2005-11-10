Italia, i 23 convocati per la Turchia. Non solo Kean, tutti i giocatori rimasti fuori
Simone Bernabei
Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, ultima delle 4 sfide di Nations League programmate per questa lunghissima sosta. Come accaduto nelle precedenti sfide, il ct lascia fuori 9 giocatori, fra cui anche Ahanor che si era aggregato all'Under 21 nei giorni scorsi e Moise Kean, infortunatosi dopo la Francia.
I convocati per Italia-Turchia
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario
Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini
Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella
Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara
I giocatori esclusi dalla convocazione
Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma