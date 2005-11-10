Italia, Cambiaghi: "Bellissimo giocare a Bologna. Stanchi ma pronti, faremo una grande gara"

Nicolò Cambiaghi, esterno della Nazionale italiana e del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima della gara della nostra Nazionale nel capoluogo emiliano contro la Turchia, match che chiuderà il tour de force azzurro delle ultime due settimane: "È bellissimo giocare qui, un'emozione importante. Sono contento e sono sicuro che faremo una grande partita. Sarà difficile perché abbiamo giocato quattro partite in pochi giorni ma siamo pronti".

Cosa vi ha trasmesso Mancini?

"La partita contro il Belgio è stata importante, eravamo insieme da pochi giorni e ci sono state cose positive nel secondo tempo, quando abbiamo avuto alcune occasioni. Il mister ci ha dato serenità e ci ha fatto lavorare in modo tranquillo. Vogliamo chiedere questo ciclo di partire nel modo migliore e vincere".