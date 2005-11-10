Italia, Mancini: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, passo avanti nel percorso"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 22:49Serie A
autore Paolo Lora Lamia
02.10.2026 22:49Serie A
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Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League contro la Francia.
Bella prestazione.
"Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo fatto delle cose ottime".
Bravi anche a riproporvi in avanti.
"Abbiamo difeso e attaccato da squadra, serata molto positiva".
Risposta importante.
"Volevo che fosse un passo in avanti nel nostro percorso e così è stato".
Cosa le è piaciuto di più?
"Che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse semplice. Abbiamo anche sofferto, ma siamo andati per far gol e questo è tutto molto buono".
Tutte e due avete provato a vincere fino alla fine.
"Questo è il calcio".
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