Joao Felix rischia di tornare di nuovo al Chelsea. L'attaccante portoghese, trasferitosi a titolo definitivo all'Al Nassr nell'estate 2025, ha una clausola nel contratto che gli permetterebbe di rientrare ai Blues al termine della stagione, secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al Riyadiyah.

Il futuro dipende dalla scelta dell'Al Nassr

La clausola scatterebbe nel caso in cui il club saudita decidesse di non proseguire il rapporto e comunicasse la propria decisione entro il 1° giugno 2027. In quel caso, però, Felix dovrebbe accettare il ritorno in Inghilterra, dove avrebbe ancora un contratto con il Chelsea fino al 2031. Se invece l'Al Nassr non dovesse procedere con la risoluzione, l'accordo con il giocatore si rinnoverebbe automaticamente per altri due anni, fino al 2029. Una situazione che avrebbe conseguenze anche economiche: il costo del trasferimento sarebbe di 50 milioni di euro.

Numeri da protagonista in Arabia Saudita

La permanenza in Arabia Saudita, inoltre, avrebbe un impatto anche sull'ingaggio del classe 1999. Il suo stipendio annuale passerebbe dagli attuali 10 ai 12,5 milioni di euro, con il possibile inserimento di ulteriori bonus e benefici. Arrivato all'Al Nassr nella scorsa stagione, l'ex Milan è diventato uno dei protagonisti della squadra allenata oggi da Ange Postecoglou. In 61 partite ha realizzato 33 gol e 28 assist, contribuendo in modo decisivo alla conquista della Saudi Pro League 2025/26. Numeri che hanno rilanciato il talento portoghese dopo gli anni altalenanti vissuti in Europa.