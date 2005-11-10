Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: Vergara e Doumbia dal 1'! Esposito in panchina
Raimondo De Magistris
Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, sfida che andrà in scena dalle 20.45 e sarà valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Tutto confermato tra gli azzurri con Scamacca al posto di Pio Esposito e Vergara dal primo minuto in un tridente che comprende anche l'attaccante del Cagliari Daniel Maldini. Dall'inizio Doumbia dello Sporting, in difesa spazio a Ruggeri in una linea a quattro che contempla anche il ritorno dall'inizio di Giovanni Di Lorenzo.
Le scelte di Mancini e Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P.Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S.Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini.
TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek. A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac. Commissario tecnico: Vincenzo Montella.