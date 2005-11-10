Joao Felix vuole tornare in Europa: il fantasista può diventare un'idea per la Serie A
Pierpaolo Matrone
C'è anche il nome di Joao Felix tra le possibili opportunità di mercato per il Napoli in vista della sessione invernale. Come riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il fantasista portoghese, attualmente in forza all'Al-Nassr, avrebbe voglia di tornare a misurarsi con il calcio europeo. A 27 anni, l'ex Atletico Madrid e Milan sarebbe disposto anche a rinunciare al ricco ingaggio percepito in Arabia Saudita, a fronte di un progetto tecnico convincente.
Joao Felix al Napoli? Le valutazioni tattiche di Allegri
L'eventuale operazione imporrebbe alcune riflessioni anche dal punto di vista tattico. Il portoghese, infatti, non è un centravanti di ruolo e presenta caratteristiche differenti rispetto a quelle di una classica prima punta. Un suo eventuale innesto potrebbe dunque spingere Massimiliano Allegri a rivedere alcuni meccanismi del reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.
Mercato Napoli, la parola d'ordine è sostenibilità
Al di là dell'interesse per i singoli profili, la società partenopea ha già tracciato la linea da seguire per il mercato di gennaio. Il club azzurro è intenzionato a cogliere eventuali occasioni senza effettuare investimenti particolarmente onerosi. Anche la pista Joao Felix, dunque, potrebbe diventare concretamente percorribile soltanto in presenza di condizioni economiche favorevoli, tanto sul fronte del cartellino quanto su quello dell'ingaggio.