La Juve torna su Tagliafico, Militao salta la Roma, Fagioli sulla squalifica: le top news delle 13

La Juventus studia le mosse per gennaio con Nicolas Tagliafico nel mirino, mentre José Mourinho invita alla prudenza sul rientro di Eder Militao. Spazio anche alle riflessioni di Nicolò Fagioli sulla squalifica per le scommesse e ai ricordi di Leonardo Bonucci, che individua nell'Europeo vinto con l'Italia nel 2021 il punto più alto della sua carriera. Ecco le notizie più importanti della mattina di sabato 10 ottobre.

Juventus, Tagliafico resta il primo obiettivo per gennaio

La Juventus guarda già al mercato di gennaio e punta a rinforzare la fascia sinistra per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il primo obiettivo resta Nicolas Tagliafico, terzino argentino del Lione che era stato vicino ai bianconeri nell'ultima sessione estiva, prima che sfumasse l'operazione legata alla mancata partenza di Cabal. L'ex Ajax rimane in cima alla lista dei desideri juventini, anche se in questo inizio di stagione ha collezionato appena tre presenze con il club francese.

Mourinho annuncia: "Militao out con la Roma"

José Mourinho ha aggiornato sulle condizioni di Eder Militao, difensore del Real Madrid ancora alle prese con il recupero da un lungo infortunio muscolare. Il brasiliano ha ricevuto l'idoneità medica per tornare ad allenarsi, ma non sarà disponibile né contro il Villarreal né per la sfida con la Roma. "Ha bisogno di un paio di settimane in più", ha spiegato lo Special One. Dopo mesi di stop e diversi problemi fisici, il Real Madrid preferisce procedere con cautela per evitare ricadute e riportare il giocatore al massimo della condizione.

Fagioli racconta la squalifica: "Il primo mese è stato il più difficile"

Nicolò Fagioli è tornato sul periodo della squalifica per calcioscommesse, raccontando le difficoltà iniziali e il sostegno ricevuto dalla Juventus e da Massimiliano Allegri. "Il primo mese è stato veramente il più difficile perché non ero abituato a stare lontano dal terreno di gioco", ha ricordato il centrocampista oggi alla Fiorentina, spiegando di aver poi trovato aspetti positivi anche in quei mesi lontano dalle partite. "Devo diventare più responsabile verso me stesso e le altre persone", ha ammesso, sottolineando la volontà di diventare un punto di riferimento anche per allenatore e compagni.

Bonucci: "Il momento più bello della mia carriera è l'Europeo 2020"

Leonardo Bonucci, presente all'inaugurazione della 96ª Fiera del tartufo d'Alba, ha sottolineato il momento più importante della sua carriera da calciatore: la vittoria dell'Europeo del 2020 con la Nazionale italiana. "Non eravamo favoriti, ma abbiamo vinto", ha dichiarato, sottolineando il valore delle emozioni condivise con il gruppo. L'ex difensore ha parlato anche della transizione dal campo alla panchina, riconoscendo le difficoltà del cambiamento ma mostrando entusiasmo per il nuovo percorso: "Non è facile passare dal ruolo di giocatore a quello di tecnico, ma piano piano ci sto riuscendo".