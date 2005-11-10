Juventus, Carnevali punta sulla continuità per tornare al successo

La Juventus, oggi, sarà in campo per giocare contro la Cremonese. Questo test amichevole servirà per mantenere la forma dei giocatori che non sono andati in nazionale. Perciò è possibile che trovino spazio Bremer, McKennie e Kolo Muani. Quest’ultimo è stato operato al dito e dovrebbe giocare probabilmente con una protezione. La sfida contro la Cremonese sarà quindi un’occasione importante per permettere a diversi giocatori di ritrovare minuti e condizione. Allo stesso tempo, la Juventus continua a prestare attenzione alla situazione degli elementi alle prese con problemi fisici. Tra questi c’è Jeremie Boga, che ha iniziato una nuova fase del proprio percorso di recupero. Anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali vengono monitorati con attenzione dallo staff bianconero.

Carnevali parla del futuro della Juventus

Ieri, l'ad della Juventus Giovanni Carnevali è stato ospite al Festival dello Sport di Trento e ha parlato di quelli che sono stati i problemi dei bianconeri in questi ultimi anni: "Sono arrivato da poco… Sono abituato a guardare presente e futuro. Ci sta fare degli errori, parto da quello che c’è. Nel limite del possibile, volevamo cambiare più giocatori possibili. Avremmo potuto farne di più? Forse. Man mano sto capendo quali sono le aree dove si può migliorare. L’esperienza mi aiuta ad accelerare i tempi”. L'amministratore delegato juventino ha poi spiegato qual è il suo rapporto con John Elkann: "L’ho sentito poco fa. Ho avuto la fortuna di lavorare con presidenti importanti, lui è un uomo straordinario. Non lo conoscevo prima. In questi giorni lo sto sentendo spesso, capisci la grande forza della persona. Basta vedere quanto è successo ieri, l’investimento ulteriore che è andato a fare: credere nella società, credere nella Juventus. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più per essere riconoscenti verso di lui”. L’obiettivo: in una parola, “vincere””. Infine Carnevali ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus: "Quando vedi dei grandi come il dott. Boniperti viene da alzarsi in piedi e dire 'Grazie per quello che è riuscito a fare'. Alla Juve devi vincere, sì, poi devi capire in che modo puoi riuscirci. Con il lavoro, cercando di non fare cambiamenti ogni anno che non fanno bene, c'è un percorso. Oggi si bada spesso ad arrivare al quarto posto, al terzo, perché il calcio oggi è visto più come un business, se arrivi in Champions League puoi programmare un certo tipo di discorso. Ma in un grande club tu devi vincere. Entrare in Champions non è semplice perché anche una squadra come il Como oggi può pensare di vincere il campionato italiano, ci sono l'Inter, la Roma, il Milan, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta. Torno a quello che ha detto Boniperti: 'Quello che conta è vincere'".

Carnevali chiude le porte della Juventus a Conte

Giovanni Carnevali ha parlato nasce dei rumors che hanno accostato il nome di Antonio Conte alla Juventus: "Antonio è un amico, un allenatore top, di grandissimo livello, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato. Non è che perdi una partita o ne perdi altre. Oggi abbiamo bisogno di continuità. Nella Juve ci sono stati troppi cambiamenti. Possiamo sbagliare, ma dobbiamo costruire. Spalletti ha anche uno staff molto preparato. C'è anche unione, essere vicini serve soprattutto quando le cose vanno male. Poi conta il campo: le parole non contano un tubo". L'ad della Juventus si è soffermato anche sui tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questo avvio di stagione: "Gli infortuni non devono essere un alibi, la rosa è ampia. Ma ti dico: siamo stati sfigati, porca miseria! Non ho mai visto così tanti infortunati e per così tanto tempo! Yildiz 4 mesi, Thuram 4 mesi, Locatelli 6 mesi, questi sono giocatori importanti, titolari e che fanno la differenza. Non deve essere però un alibi, abbiamo altri ragazzi e inseriamo anche qualche giovane, abbiamo ragazzi della Next Gen che ormai sono a tempo pieno con noi. Poi ora c'è la sosta, ma tanti vanno in nazionale, per cui ora rientrano e ripartiremo a mille". Infine Carnevali ha spiegato come ha convinto Nico Gonzalez a rimanere alla Juventus: "Bisogna far capire ai giocatori che c'è un progetto, mandare uno in prestito, poi rientrare non va bene, Spalletti lo sta aiutando e lui come altri ci sta dando risultati. Nico è un giocatore forte".