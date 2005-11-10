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Nations League, pareggio a reti inviolate tra Kosovo e Israele: 90' per Vojvoda e Zhegrova

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:12Calcio estero
14.11.2026 17:12Calcio estero
Fonti preferite
Per quanto riguarda gli altri calciatori di Serie A; Gandelman è entrato a gara in corso, mentre Muric e Rrahmani non hanno giocato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Termina a reti inviolate la sfida tra Kosovo e Israele, valida per la quinta giornata della Lega B di Nations League (Gruppo 3). La partita, oltre che dall'assenza di gol, è stata caratterizzata dall'espulsione per doppia ammonizione di Hodza al 67' tra le fila locali.

Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina hanno giocato titolari gli "italiani" Vojvoda (Udinese) e Zhegrova (Juventus), in campo per 90 minuti, mentre Gandelman (Lecce) è entrato al 62'. Soltanto panchina invece per Muric (Sassuolo) e Rrahmani (Venezia).

La classifica del Gruppo 3 di Lega B

Austria 8
Kosovo 6*
Irlanda 5
Israele 3*

*Una partita in più

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