Nations League, pareggio a reti inviolate tra Kosovo e Israele: 90' per Vojvoda e Zhegrova
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:12Calcio estero
autore Giacomo Iacobellis
14.11.2026 17:12Calcio estero
Per quanto riguarda gli altri calciatori di Serie A; Gandelman è entrato a gara in corso, mentre Muric e Rrahmani non hanno giocato.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Termina a reti inviolate la sfida tra Kosovo e Israele, valida per la quinta giornata della Lega B di Nations League (Gruppo 3). La partita, oltre che dall'assenza di gol, è stata caratterizzata dall'espulsione per doppia ammonizione di Hodza al 67' tra le fila locali.
Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina hanno giocato titolari gli "italiani" Vojvoda (Udinese) e Zhegrova (Juventus), in campo per 90 minuti, mentre Gandelman (Lecce) è entrato al 62'. Soltanto panchina invece per Muric (Sassuolo) e Rrahmani (Venezia).
La classifica del Gruppo 3 di Lega B
Austria 8
Kosovo 6*
Irlanda 5
Israele 3*
*Una partita in più
Altre notizie Calcio estero
Oggi
18:12 Calcio estero
Mohamed Salah nella storia: è il miglior marcatore di sempre dell'Egitto con 70 gol
17:56 Calcio estero
Manchester United, non solo il nuovo tecnico: preso il talento 16enne Tyler Adjei
17:45 Calcio esteroTMW
TMWL’evoluzione da De Zerbi, i numeri da urlo, Hurzeler: il Brighton è la vera rivale dell’Arsenal?
17:42 Calcio estero
Argentina ko alla prima senza Messi, Enzo Fernandez non ci sta: "Non meritavamo di perdere"
17:27 Calcio estero
Cucurella su Mourinho: "Molto diverso da come lo descrivono". E sulla Premier: "È più fisica"
17:12 Calcio estero
Nations League, pareggio a reti inviolate tra Kosovo e Israele: 90' per Vojvoda e Zhegrova
16:56 Calcio esteroTMW
TMWFinalmente Vinicius Jr: digiuno interrotto in Nazionale. Ma col Real non segna da agosto
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni