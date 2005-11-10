Kosovo-Israele, nuove polemiche: fischi all'inno israeliano e calciatori kosovari a testa bassa

Non soltanto calcio nella sfida di Nations League tra Kosovo e Israele. Prima del fischio d'inizio allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina, l'esecuzione dell'inno nazionale israeliano è stata accompagnata da una forte contestazione da parte del pubblico di casa, con fischi e cori che hanno coperto la musica. Un gesto di protesta legato al clima di tensione internazionale e alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Anche alcuni calciatori kosovari hanno manifestato simbolicamente il proprio dissenso abbassando la testa durante l'inno. Dall'altra parte, giocatori e staff tecnico israeliani hanno continuato a cantare, mentre dagli spalti la contestazione è proseguita anche durante la gara.

0-0 il risultato del match di Nations League

I fischi non si sono limitati al momento degli inni: il pubblico ha accompagnato con le contestazioni praticamente ogni possesso di palla e sostituzione della formazione ospite. Sul campo la partita si è conclusa senza reti, sullo 0-0, nonostante l'inferiorità numerica del Kosovo dal 67', quando Veldin Hodza è stato espulso per doppia ammonizione.

Il precedente contro l'Irlanda

Non è la prima volta che le partite di Israele in questa Nations League diventano occasione di manifestazioni simboliche. Già a settembre e ottobre, nei due incontri contro l'Irlanda disputati in campo neutro, i calciatori irlandesi avevano abbassato la testa durante l'inno israeliano, rinunciando inoltre ai consueti saluti e alle strette di mano con gli avversari. Anche in quei casi, il confronto sportivo era stato accompagnato da una forte presa di posizione legata alla guerra a Gaza.