Un lampo di Scamacca porta avanti l'Italia a Bologna: al 26' 1-0 contro la Turchia
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Raimondo De Magistris
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ieri alle 21:13Serie A
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05.10.2026 21:13Serie A
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L'Italia sblocca la partita di Nations League contro la Turchia con un gol Gianluca Scamacca poco prima della mezz'ora. Alla prima vera occasione del match, il centravanti dell'Atalanta porta avanti la Nazionale: cross dalla destra di Di Lorenzo, prima spizzata di testa dell'attaccante dell'Italia e poi conclusione di prima intenzione del numero undici che finisce sotto la traversa.
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