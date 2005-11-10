Lazio, la sosta restituisce un altro Isaksen: pronto a essere decisivo anche in biancoceleste

Un gol segnato e un calcio di rigore procurato che valgono sei punti per la Danimarca. Dopo un inizio di stagione complicato con la maglia della Lazio, Gustav Isaksen si è preso la scena durante la pausa per le nazionali e il primo a esserne felice è Gattuso. Il tecnico calabrese ha parlato nei giorni scorsi sottolineando come l’esterno classe 2001 avesse bisogno di minutaggio e lo ha trovato in nazionale. La Danimarca infatti lo ha gestito, vista la condizione non ottimale complice anche la pubalgia che ne ha limitato la preparazione. Isaksen ha saltato tutte le amichevoli estive, ritrovando il campo solamente alla prima giornata contro il Bologna dopo aver dato forfait anche nella sconfitta col Mantova in Coppa Italia. In cinque giornate appena 160 minuti giocati, mentre sono stati 218 nelle quattro partite di Nations League con la Danimarca.

Lazio, Isaksen si candida alla titolarità contro il Monza

La gestione fatta dalla Danimarca è stata perfetta. Due ingressi dalla panchina nella prima e nella terza partita contro Norvegia e Portogallo, titolarità nelle due sfide contro il Galles. E sia a Copenhagen che nell’ultima a Cardiff Isaksen è stato decisivo. Un gol annullato nel primo tempo e la rete del definitivo 2-0 nel successo casalingo, mentre in trasferta l’esterno biancoceleste si è procurato il rigore poi trasformato da Hojlund. E adesso il ritorno a Formello, dove da due settimane non si sta allenando Cancellieri. Per questo motivo Isaksen si candida a una maglia da titolare per la sfida di domenica pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico contro il Monza. L’occasione per prendersi la Lazio dopo due settimane da protagonista con la maglia della Danimarca.