Il Galatasaray non si ferma: Konyaspor travolto 0-4, a segno anche Osimhen e Leao

Il Galatasaray non si ferma e manda un messaggio forte al campionato. Nell’anticipo della decima giornata di Süper Lig, la squadra allenata da Okan Buruk supera in trasferta il Konyaspor con un netto 4-0 e conquista altri tre punti pesantissimi nella corsa al titolo.

A trascinare i giallorossi è stato ancora una volta il reparto offensivo, con Victor Osimhen protagonista e Rafael Leão finalmente tornato al gol e titolare. L’attaccante portoghese va a segno alla nona presenza con la sua nuova squadra: Okan Buruk lo ha rilanciato dopo tre settimane dal primo minuto nel tridente completato da Osimhen e Akgün, e l’ex rossonero ha risposto presente.

Dopo il vantaggio firmato da Osimhen, il Galatasaray ha preso il controllo della gara trovando il raddoppio con Akgün. Nella ripresa è arrivato anche il sigillo di Leão, che ha trasformato un calcio di rigore a metà secondo tempo, una rete importante per ritrovare fiducia e continuità dopo un periodo lontano dai riflettori. A completare il poker ci ha pensato il talento Batrakov, per una serata praticamente perfetta della squadra di Buruk.

Con questo successo il Galatasaray sale a quota 25 punti e vola in classifica, anche se con una partita in più rispetto alle inseguitrici. Alle sue spalle la sorpresa Amedspor è seconda a cinque lunghezze, mentre il Trabzonspor segue a -6, il Beşiktaş a -7 e il Fenerbahçe a -9. Un dominio che conferma la forza dei campioni in carica: il Galatasaray continua a correre, e con un Leao ritrovato aggiunge un’altra arma di qualità al proprio attacco.