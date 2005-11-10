Il Lecce riprende la corsa in campionato, fra incognite e certezze

Il Lecce riparte dal "Via del Mare" e dalla sfida contro il Bologna, un appuntamento utile per capire lo stato di forma dei giallorossi al rientro dalla lunga sosta.

Certezze

Di Francesco ripartirà dalle certezze evidenziate in queste prime giornate di campionato. Pochi stravolgimenti nell'undici titolare, poche novità nei reparti che finora hanno dato garanzie. In difesa si dovrebbe ripartire dalla coppia di centrali composta da Tiago Gabriel (promosso capitano dell'under 21 portoghese) e Siebert. In mezzo al campo, invece, il terzetto che vede Ilic in cabina di regia, coadiuvato da Maleh e Coulibaly non sembra in discussione.

L'attacco

Qualche incognita in più la riserva invece l'attacco. Imprescindibile appare Pierotti sulla corsia di destra, per la grande mole di lavoro che l'argentino riesce a sviluppare nelle due fasi di gioco. A sinistra è aperto il ballottaggio fra Monteiro e Fatah, con quest'ultimo che ha dato segnali incoraggianti partendo sempre da subentrato. Il rebus riguarda il ruolo del centravanti, dove scalpita il giovane Esteban, fresco di rinnovo. Con Geubbels e Stulic non al meglio, lo spagnolo cerca di ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Riscatto

Per il Lecce la sfida contro il Bologna rappresenta un'occasione di riscatto dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan prima della sosta. I giallorossi cercheranno di far valere il fattore casa, considerando che fra le mura amiche è arrivato uno dei due successi raccolti finora in campionato, nello scontro diretto contro il Monza.