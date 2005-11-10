Lionel Messi è il più forte di sempre? Il ct che lo affronterà per ultimo: "Uno dei più forti..."

Il migliore di sempre? Il migliore della sua epoca? O semplicemente uno dei più grandi ad aver mai giocato a calcio? Il dibattito su Lionel Messi non conosce fine e, in vista della sua ultima partita con l'Argentina, arriva anche il punto di vista di chi lo affronterà proprio all'Estadio Más Monumental di Buenos Aires mercoledì notte. Gernot Rohr, oggi commissario tecnico del Benin, lo ha peraltro già incrociato due volte quando sedeva sulla panchina della Nigeria: prima nell'amichevole di Krasnodar del 2017, vinta 4-2 dalle Super Eagles, poi nel Mondiale di Russia 2018, quando l'Argentina si impose 2-1 negli ultimi minuti.

Le risposte del ct Rohr a TMW sul peso di Messi nella storia del calcio

"Per noi è un enorme onore giocare contro Lionel Messi, in Argentina e nella sua ultima partita ufficiale con il suo Paese. Siamo molto emozionati e lo sono anche i miei giocatori. Io, personalmente, ho già affrontato due volte l'Argentina con la Nigeria: abbiamo vinto un'amichevole a Krasnodar per 4-2 nel 2017, mentre poi, nella Coppa del Mondo in Russia del 2018, abbiamo perso 2-1 negli ultimi minuti. Ricordo che proprio Messi segnò il primo gol di quella sfida. Conosco bene la qualità di Leo, a 39 anni è ancora uno dei migliori giocatori del mondo e merita una grande celebrazione per tutto quello che ha fatto in questi anni", afferma il commissario tecnico del Benin.

Ma quando arriva la domanda più difficile, quella sul posto di Messi nell'Olimpo del calcio, Rohr sceglie di non incoronarlo esplicitamente come il più grande di tutti: "Penso che Lionel Messi sia uno dei migliori giocatori della storia del calcio. La sua attitudine è esemplare dentro e fuori dal campo: è un calciatore veramente, veramente forte, ma anche una gran bella persona", conclude l'allenatore tedesco di 73 anni.

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