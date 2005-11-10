Manchester United, Carrick sarà esonerato. Pochi dubbi: Pochettino è il prescelto

Il destino di Michael Carrick al Manchester United è appeso a un filo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club avrebbe avviato contatti avanzati con Mauricio Pochettino per affidargli la guida tecnica nel caso in cui la società decidesse di interrompere il rapporto con l’attuale allenatore. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Vertice negli Stati Uniti e la candidatura di Pochettino

I dirigenti Omar Berrada e Jason Wilcox si sarebbero recati a Montecarlo per un incontro con Sir Jim Ratcliffe, chiamato a decidere il futuro della panchina. Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, sarebbe favorevole a un ritorno in Premier League e avrebbe anche il sostegno della famiglia Glazer. L’argentino conosce bene il campionato inglese dopo le esperienze con Southampton, Tottenham e Chelsea.

Una crisi che mette in discussione il progetto

Lo United sta vivendo uno dei peggiori inizi di stagione della sua storia recente: la squadra si trova al diciottesimo posto dopo dieci giornate, una posizione che non occupava così in basso dal 1986/87. Un eventuale esonero di Carrick rappresenterebbe il settimo cambio di allenatore dopo l’addio di Sir Alex Ferguson nel 2013. Un dato che alimenta il dibattito sulla perdita di continuità del club, costruito storicamente proprio sulla stabilità della guida tecnica.