Carrick confermato ma a tempo. Il suo futuro è già segnato: c'è un favorito per la sostituzione

Il pareggio spettacolare contro l'Aston Villa non è bastato a cancellare la crisi del Manchester United. Il 4-4 di ieri, arrivato dopo una doppia rimonta da due gol di svantaggio, ha lasciato i Red Devils ancora in zona retrocessione e aumentato la pressione su Michael Carrick.

L'allenatore inglese aveva ottenuto una sorta di ultima possibilità dopo la sconfitta contro il Chelsea, riuscendo a conquistare una vittoria contro la Roma e un punto contro la formazione di Emery. Risultati che però non hanno convinto la società, sempre più orientata a valutare un cambio in panchina nonostante sia arrivata la conferma.

Pochettino torna a essere un nome caldo

Tra i possibili successori è spuntato con forza Mauricio Pochettino, diventato il nuovo favorito per il ruolo. L'argentino, attualmente alla guida della nazionale statunitense, aveva già sfiorato la panchina dello United negli anni della sua esperienza al Tottenham, periodo nel quale si era imposto come uno degli allenatori più apprezzati della Premier League.

Pochettino ha recentemente rinnovato il contratto con gli Stati Uniti, ma non avrebbe chiuso alla possibilità di tornare in Inghilterra. La sua candidatura si aggiunge a quelle di Eddie Howe e Julian Nagelsmann, finora considerati i principali alternative.

Divisioni nella dirigenza

All'interno del club, però, non ci sarebbe una linea comune. Il direttore tecnico James Wilcox preferirebbe Howe, libero dopo l'addio al Newcastle, mentre il responsabile dello scouting, Christopher Vivell, apprezzerebbe maggiormente Nagelsmann. Tra gli altri nomi valutati figurano Antonio Conte, che ha manifestato interesse per un ritorno in Premier League, e Sebastian Hoeness dello Stoccarda. Più difficile invece la pista Didier Deschamps, che avrebbe respinto un contatto.