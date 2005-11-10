Martinez alla Pinetina solo da domani. Sabato per Inter-Parma ci sarà il debutto di Provedel
Tommaso Bonan
In casa Inter, in vista della ripresa del campionato contro il Parma, non c’è solo la novità Djed Spence (pronto a debuttare con la maglia nerazzurra e contendere il posto di esterno destro ad Andy Diouf). Potrebbe infatti prende il via il dualismo in porta fra Josep Martinez e Ivan Provedel.
Contro gli emiliani, sottolinea in questo senso Tuttosport, dovrebbe arrivare la prima presenza ufficiale con la maglia dell’Inter dell’ex portiere della Lazio, acquistato in estate per 3 milioni per sostituire il partente Yann Sommer. Provedel in questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, mentre Martinez - anche a sorpresa - è stato convocato da Luis de la Fuente come terzo portiere nella nazionale spagnola campione del mondo (tornerà alla Pinetina solamente domani).