Mikolajewski sfida l’Italia: a Pescara il Torino osserva da vicino il gioiello polacco dell'U21

Daniel Mikolajewski è uno degli uomini più attesi della Polonia Under 21 che oggi sfiderà l’Italia nelle qualificazioni all'Europeo di categoria. L’attaccante di proprietà del Parma, in prestito al Lucerna, ha iniziato alla grande la sua esperienza in Svizzera: quattro gol e tre assist nelle prime sette partite. Un rendimento che ha inevitabilmente riacceso l’interesse di diversi club, tra cui il Torino, che a Pescara avrà l’occasione di osservarlo da vicino. Dall’altra parte, nel cuore della difesa azzurra, ci sarà Pietro Comuzzo, chiamato a duellare proprio con il centravanti polacco.

Torino e Bologna sul bomber classe 2006

Mikolajewski rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra di Jerzy Brzęczek. Dopo una stagione brillante con la Primavera del Parma, il classe interessato da diverse società ha debuttato anche in Serie A lo scorso aprile. Il club emiliano ha scelto di mandarlo a misurarsi con il calcio dei grandi in Super League, una decisione che sta dando risultati e che - scrive stamane Tuttosport - ha attirato ulteriormente l’attenzione di Torino e Bologna, oltre a quella di Genk e Brugge. In Nazionale ha già mostrato continuità, servendo anche un assist nell’ultima sfida vinta contro la Svezia.

Oggi la sfida con Comuzzo in Nazionale

Per Comuzzo sarà dunque un test particolarmente interessante. Il difensore granata, ormai punto fermo sia dell’Under 21 di Silvio Baldini sia del Torino, dovrà contenere un attaccante completo e difficile da leggere. Mikolajewski sa farsi valere fisicamente, è pericoloso di testa e ha dimostrato di saper colpire con entrambi i piedi, senza dimenticare una buona capacità di coinvolgere i compagni. Anche per questo, la sfida di Pescara rappresenterà un’occasione preziosa per il Torino: novanta minuti utili per valutare ancora più da vicino uno dei giovani attaccanti più interessanti sul mercato.