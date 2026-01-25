Milan, Allegri su Ricci: "Scelto come mezz'ala per dare gioco a Modric"

Prima della sfida tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Oggi dovremo essere bravi a giocare tecnicamente molto bene, cercando di giocare alle spalle dell'avversario. Loro sono molto bravi e sarà una bella partita".

Oggi scelto Ricci per il centrocampo.

"Tutti stanno bene: ho fatto questa scelta perché è il più vicino a Modric e regala più libertà a lui. Fa meglio la mezz'ala rispetto alla posizione davanti alla difesa. La vita è fatta di episodi e combinazioni: cerchiamo di ottenere un risultato positivo e ci permetterebbe di raggiungere l'obiettivo, vista anche la vittoria della Juventus".

Modric marcato spesso a uomo.

"Quando è entrato con il Lecce, sono andati a marcarlo a uomo. Devono essere bravi a far girare il gioco".