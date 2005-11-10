Milan, Hutchinson: "Sono qui per scardinare difese. Ho tutti i mezzi per poterlo fare"

Alcune delle prime parole di Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan

Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano e parlato anche di ciò che Amorim si aspetta da lui: "Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile".

Ti ricordi quel gol segnato contro Amorim?

"Sì, mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l'ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".

Il campionato italiano è molto tattico...

"È la prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta: mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo."