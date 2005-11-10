Milan, Modric: "Vedremo se continuerò. Tornare al Real Madrid sarebbe un sogno"

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato a Partidazo de COPE del momento che sta vivendo con i rossoneri: "Mi sento bene. Ho ancora passione, ambizione e forza. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Quanto tempo ancora? Non lo so. Potrebbero essere due mesi, sei mesi, un anno... Non voglio dire qualcosa ora e poi pentirmene. Andrò avanti un passo alla volta, partita per partita. Un mese, un altro mese... Devo ascoltare il mio corpo, e poi deciderò con calma. Vedremo se questo sarà il mio ultimo anno o se continuerò più a lungo, ma mi sento bene".

Il Real Madrid e un futuro tutto da scrivere

Modric parla anche di un possibile ritorno a Valdebebas: "Certo che mi piacerebbe tornare. È casa mia. È il club della mia vita. Ci sono stato per 13 anni, ma vedremo cosa succederà. Devo prepararmi e capire che ruolo posso ricoprire o se il club mi vuole di nuovo. Molte cose devono andare per il verso giusto perché io possa tornare, sarebbe un sogno, ma per ora non ci penso. Non dobbiamo forzare nulla. Deve essere qualcosa in cui mi senta utile".

Nel frattempo continua a guardare il Real Madrid: "Ho detto a Mourinho che si trova nel club che merita, perché è uno dei più grandi. Parlo con molti giocatori e persone del club. Penso che abbiano una squadra fantastica e che possa ribaltare la situazione, ha carattere e qualità. Hanno tutto il necessario per cambiare le cose. Mi manca Madrid, ma mi trovo ancora bene a Milano. Mi hanno accolto benissimo e sto cercando di dare il massimo".