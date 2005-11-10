Dopo un 2026 segnato dall’eliminazione agli ottavi del Mondiale e dalle successive prestazioni poco convincenti, il Brasile prepara un possibile cambio ai vertici. Il primo nome destinato a pagare potrebbe essere quello di Rodrigo Caetano.

Il coordinatore della Seleção verso l’addio

Secondo quanto riportato dalla stampa catalana, la CBF starebbe valutando il licenziamento del coordinatore esecutivo delle nazionali maschili. Caetano, figura con ampia autonomia nella gestione sportiva, è finito recentemente al centro delle critiche anche per il caso Raphinha: il dirigente aveva infatti deciso di non liberare il giocatore del Barcellona durante la sosta internazionale di Singapore, nonostante la sospensione dell’attaccante. La sua possibile uscita sarebbe legata anche alla mancanza di una direzione tecnica chiara della Seleção, agli investimenti considerati elevati - oltre 45 milioni di euro nell’ultimo anno - e ad alcune polemiche interne nate dalle sue posizioni politiche espresse sui social.

Vasco pronto ad approfittarne

Mentre Ancelotti continua a godere della fiducia della federazione nonostante le critiche crescenti in Brasile, la CBF punta a ridurre i costi e a rilanciare il progetto in vista del 2027. Per Caetano, però, il futuro potrebbe non essere lontano dal calcio brasiliano. Il Vasco da Gama, recentemente passato a una nuova proprietà, starebbe monitorando la situazione e potrebbe affidargli il compito di guidare la ricostruzione sportiva del club.