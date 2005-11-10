Davide Ancelotti difficilmente dimenticherà la serata vissuta al Pierre-Mauroy. Il Lilla conquista una vittoria di prestigio contro il Bayern Monaco in Champions League e regala al suo allenatore il primo successo personale nella massima competizione europea. Al termine della gara, il tecnico italiano è stato accolto da una vera e propria festa organizzata dai tifosi e dai suoi giocatori, protagonisti di un momento di grande entusiasmo collettivo.

La festa nello spogliatoio e sotto la curva

Arrivato in estate sulla panchina del Lilla dopo l'esperienza al Botafogo, Ancelotti ha vissuto una serata speciale. Dopo il triplice fischio, l'allenatore si è avvicinato al settore occupato dai tifosi francesi, che hanno iniziato a celebrare il suo nome. Poco dopo è stato raggiunto dai suoi calciatori, che lo hanno circondato e festeggiato con grande partecipazione, tra abbracci e scherzi. Una scena che racconta il clima creatosi attorno al tecnico italiano, capace di conquistare il gruppo nonostante un percorso europeo iniziato con qualche difficoltà.

Rimonta al Bayern e speranze ancora vive

Il successo contro i bavaresi ha avuto ancora più valore per il modo in cui è arrivato. Il Lille era passato in svantaggio al 15' per il gol di Dayot Upamecano, ma nella ripresa ha trovato la forza di ribaltare la partita grazie alla rete di Ueda al 62' e all'autogol di Pavlovic tre minuti più tardi. Il Bayern, privo di diversi elementi importanti come Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Alphonso Davies e Manuel Neuer, ha comunque messo alla prova i francesi, che hanno conquistato tre punti fondamentali. Con quattro punti in classifica, il Lille resta fuori dalla zona qualificazione, ma a tre giornate dalla fine della fase campionato può ancora inseguire il passaggio del turno grazie alle prossime sfide contro Stoccarda, Slovan Bratislava e Roma.