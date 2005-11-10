Milan, sguardo a gennaio: per la difesa piace Gonçalo Inacio, davanti sempre l'idea Endrick

Il Milan pensa già al prossimo mercato. Gennaio è ancora lontano ma la dirigenza rossonera è già alla ricerca di quei profili necessari a rinforzare l'organico a disposizione di mister Ruben Amorim. Presto la società si metterà al lavoro per imbastire le trattative per fornire quei giocatori che possano garantire il salto di qualità verso la qualificazione alla prossima Champions.

In difesa piace Gonçalo Inacio

Sarebbero due i profili individuati dal club di via Aldo Rossi. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo rinforzo sarebbe per il pacchetto arretrato con Gonçalo Inacio nel mirino. Il giocatore dello Sporting, allenato dallo stesso Amorim proprio in biancoverde, è uno dei giocatori che interessa molto ai rossoneri. Il capitano dei lusitani è reduce da un buon inizio di stagione con sette presenze fra campionato e Champions League con una rete segnata nell’ultima partita disputata prima della maxi-sosta contro l’Arouca.

Idea Endrick

L’altro indiziato a finire sul taccuino di Cardinale è Endrick. Il brasiliano non occupa un posto di prima fascia nelle gerarchie di José Mourinho al Real Madrid ed è uno dei motivi per cui si sta guardando intorno in vista della prossima sessione di calciomercato. L’ultima parola però spetta comunque allo Special One per lasciarlo partire. Nel caso in cui si optasse per una sua partenza, ecco che il Milan sarebbe comunque in prima fila.