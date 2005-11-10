Il Real Madrid ha travolto il PSV Eindhoven con un netto 5-1 nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, ma il risultato racconta solo una parte della storia. La squadra di José Mourinho ha infatti mostrato due volti completamente diversi tra primo e secondo tempo: sotto 0-1 all'intervallo, i Blancos hanno cambiato marcia nella ripresa grazie anche alle scelte del tecnico portoghese.

La svolta è arrivata negli spogliatoi, dove Mourinho ha deciso di intervenire con una tripla sostituzione. Fuori la coppia centrale formata da Éder Militão e Rüdiger, dentro Dean Huijsen e Konaté, mentre a centrocampo è entrato Jude Bellingham al posto di Tchouaméni. Proprio l'inglese è stato uno dei protagonisti della rimonta, realizzando al 60' il gol più spettacolare della serata.

Il discorso di Mourinho e le correzioni tattiche

Dopo la partita, il tecnico portoghese non ha voluto rivelare i dettagli del confronto con la squadra: "Lo spogliatoio è come Las Vegas. Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Abbiamo parlato. Siamo amici e abbiamo discusso". Dietro le porte chiuse, però, Mourinho non si sarebbe limitato a rimproverare i suoi giocatori. Il tecnico avrebbe mostrato alla squadra alcune immagini delle situazioni sbagliate nel primo tempo, indicando con precisione gli aspetti da correggere.

L'obiettivo principale era aumentare l'aggressività del pressing sulla costruzione del PSV, che nella prima frazione aveva trovato troppi spazi centrali per sviluppare il gioco attraverso i centrocampisti. Mourinho ha inoltre chiesto maggiore presenza nell'area avversaria, più movimento e più intensità nella fase offensiva.

Una reazione costruita anche dal lavoro dello staff

Il cambio di atteggiamento del Real Madrid non è stato casuale. Il lavoro dell'area analisi ha permesso di preparare rapidamente alcuni video con gli episodi chiave del primo tempo, già disponibili durante l'intervallo per aiutare il tecnico nella spiegazione alla squadra. Oltre agli aspetti tattici, però, è servita anche la reazione emotiva. Jude Bellingham ha raccontato nel post partita il clima dello spogliatoio: "Era un po' arrabbiato, ma è normale, perché si aspetta molto di più da noi".