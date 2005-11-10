Jay Idzes, difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari senza reti contro il Napoli: "Dal primo giorno quando è arrivato il mister ha detto che dobbiamo mettere sempre l'energia, la voglia di non prendere gol. L'avevamo forse perso nelle ultime partite e ci ha detto subito che ogni giorno dobbiamo mettere questo dentro. I dettagli, non solo la difesa ma anche la squadra, e la linea a 4 giocando con continuità questo aiuta tanto".

Com'è riuscito mister D'Aversa a sistemare la difesa? Berardi e Laurienté si sono sacrificati tanto...

"Sì, si difende con tutta la squadra e non solo con la linea difensiva. Mister D'Aversa ce l'ha detto nelle riunioni e abbiamo visto che quando lo facciamo possiamo fare una grande partita, poi esce fuori la nostra qualità lì davanti. Questo è importante per noi, per i difensori, mettere un po' di fiducia. Il primo clean sheet dopo 13 partite ci fa contenti, così come il pareggio".