Napoli, Allegri: "Hojlund non stava facendo così male, lui e De Bruyne stanno crescendo"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nel corso della sua conferenza stampa della vigilia rispetto al match della 6^ giornata di Serie A contro il Frosinone, ha parlato tra le altre cose anche di due protagonisti della sua squadra come Rasmus Hojlund e Kevin de Bruyne, apparsi più in forma con le loro nazionali che non col Napoli nelle settimane precedenti.

Hojlund e KDB, parla Allegri

Di seguito le considerazioni del tecnico azzurro sui due: "Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po' di più... Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull'aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene".

Spinazzola rientra e... non solo

Al che, il giornalista corregge il tiro e spiega come si riferisse al lato fisico. Ecco la risposta di Allegri in tal senso: "Bene, ma anche Lobotka e Gilmour. È normale hanno giocato 4 partite, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".