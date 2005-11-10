Napoli, Allegri: "McTominay recuperato. Nessun alibi, col Frosinone si deve vincere"

Giornata di vigilia per il Napoli e quest'oggi torna a parlare Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli presenterà la gara contro il Frosinone di Alvini, in programma domani al Maradona alle 20.45. Il tecnico del Napoli dalle 14.00 sarà protagonista nella sala conference del centro tecnico di Castel Volturno rispondendo alle domande della stampa. Come di consueto, potete seguire la conferenza stampa in tempo reale su Tuttomercatoweb.com

14.00 - Inizia la conferenza stampa

Il responsabile comunicazione Lombardo ricorda Francesco Tedesco, giornalista dell'Ansa scomparso ieri: "Era qui con noi, con voi, fino a poco tempo fa, se n'è andato e sono rimasto particolarmente colpito, come tutti voi. Ieri abbiamo pubblicato un messaggio a nome di tutto il Napoli, sono rimasto colpito perché era un giornalista d'altri tempi anche se era giovane, 52 anni, di altri tempi perché all'Ansa controllava le fonti, scriveva solo cose verificate, un giornalismo che non sempre si trova, era una persona perbene, da parte mia e vostra la vicinanza alla famiglia. Ed il rammarico di non aver passato più tempo con lui e non aver risposto a tutte le telefonate che mi faceva", il messaggio accolto dagli applausi dei cronisti.

Sugli infortuni in nazionale. Le cose non sono migliorate, è ancora ottimista come prima? Cambierà la sua impostazione?

"McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c'è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal. Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altrimenti li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono, ma scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì".

Come ha ritrovato Hojlund e De Bruyne?

"Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po' di più... Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull'aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene".

Intendevo fisicamente.

"Bene, ma anche Lobotka e Gilmour. E' normale hanno giocato 4 partita, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".

Il bilancio della sosta è positivo? Avete lavorato su qualcosa in particolare?

"Il bilancio lo vedremo domani sera (ride, ndr), se si fa risultato è servita, altrimenti era meglio giocare ancora. Abbiamo lavorato con quelli che avevamo, abbiamo fatto due amichevoli, una con l'Avellino ed una tra di noi per dare un po' di condizione e far giocare chi aveva trovato meno spazio".

Era infuriato a Firenze, ha visto reazioni da chi è rimasto? Rimprovera anche se stesso su questa prima parte?

"Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".

Ci sono quasi il doppio degli infortuni dell'anno scorso? Bisogna riflettere sul numero di partite?

"Il dato statistico... io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c'è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s'è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".

Beukema come sta? E' determinante per la difesa a 3?

"Non è questione di difesa a 3 o 4. E' cresciuto, sta facendo bene, ma ha saltato tutta la preparazione dopo un problema che si portava dietro dall'anno scorso. Ma tutti stanno migliorando la condizione, anche Marianucci, queste 2-3 settimane hanno fatto bene anche a Lucca su cui il Napoli ha investito molto, avranno fatto valutazioni sul giocatore ed è normale che abbia qualità, e ce le ha, e deve stare tranquillo e sereno che sicuramente anche lui avrà spazio e si farà valere per i valori che ha".

Come si gestisce l'ansia da risultato?

"L'ansia non deve esserci, ma voglia ed applicazione. L'obiettivo è di fare 3 punti contro una buona squadra, il risultato positivo poi ti fa vedere le cose diversamente e con i 3 punti devi essere bravo a fare un filotto di vittorie per restare agganciati alle prime 4. Poi la Champions è un obiettivo importante, ma una alla volta: pensiamo al Frosinone".

14.15 - Termina la conferenza stampa