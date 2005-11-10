Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Allegri: "McTominay recuperato. Nessun alibi, col Frosinone si deve vincere"

Live TMW
Antonio Gaito
autore
Antonio Gaito
Oggi alle 14:15Serie A
09.10.2026 14:15Serie A
Fonti preferite
Verso Napoli-Frosinone: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia per il Napoli e quest'oggi torna a parlare Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli presenterà la gara contro il Frosinone di Alvini, in programma domani al Maradona alle 20.45. Il tecnico del Napoli dalle 14.00 sarà protagonista nella sala conference del centro tecnico di Castel Volturno rispondendo alle domande della stampa. Come di consueto, potete seguire la conferenza stampa in tempo reale su Tuttomercatoweb.com

14.00 - Inizia la conferenza stampa

Il responsabile comunicazione Lombardo ricorda Francesco Tedesco, giornalista dell'Ansa scomparso ieri: "Era qui con noi, con voi, fino a poco tempo fa, se n'è andato e sono rimasto particolarmente colpito, come tutti voi. Ieri abbiamo pubblicato un messaggio a nome di tutto il Napoli, sono rimasto colpito perché era un giornalista d'altri tempi anche se era giovane, 52 anni, di altri tempi perché all'Ansa controllava le fonti, scriveva solo cose verificate, un giornalismo che non sempre si trova, era una persona perbene, da parte mia e vostra la vicinanza alla famiglia. Ed il rammarico di non aver passato più tempo con lui e non aver risposto a tutte le telefonate che mi faceva", il messaggio accolto dagli applausi dei cronisti. 

Sugli infortuni in nazionale. Le cose non sono migliorate, è ancora ottimista come prima? Cambierà la sua impostazione?
"McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c'è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal. Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altrimenti li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono, ma scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì".

Come ha ritrovato Hojlund e De Bruyne?
"Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po' di più... Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull'aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene".

Intendevo fisicamente.
"Bene, ma anche Lobotka e Gilmour. E' normale hanno giocato 4 partita, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".

Il bilancio della sosta è positivo? Avete lavorato su qualcosa in particolare?
"Il bilancio lo vedremo domani sera (ride, ndr), se si fa risultato è servita, altrimenti era meglio giocare ancora. Abbiamo lavorato con quelli che avevamo, abbiamo fatto due amichevoli, una con l'Avellino ed una tra di noi per dare un po' di condizione e far giocare chi aveva trovato meno spazio".

Era infuriato a Firenze, ha visto reazioni da chi è rimasto? Rimprovera anche se stesso su questa prima parte?
"Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".

Ci sono quasi il doppio degli infortuni dell'anno scorso? Bisogna riflettere sul numero di partite?
"Il dato statistico... io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c'è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s'è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".

Beukema come sta? E' determinante per la difesa a 3?
"Non è questione di difesa a 3 o 4. E' cresciuto, sta facendo bene, ma ha saltato tutta la preparazione dopo un problema che si portava dietro dall'anno scorso. Ma tutti stanno migliorando la condizione, anche Marianucci, queste 2-3 settimane hanno fatto bene anche a Lucca su cui il Napoli ha investito molto, avranno fatto valutazioni sul giocatore ed è normale che abbia qualità, e ce le ha, e deve stare tranquillo e sereno che sicuramente anche lui avrà spazio e si farà valere per i valori che ha".

Come si gestisce l'ansia da risultato?
"L'ansia non deve esserci, ma voglia ed applicazione. L'obiettivo è di fare 3 punti contro una buona squadra, il risultato positivo poi ti fa vedere le cose diversamente e con i 3 punti devi essere bravo a fare un filotto di vittorie per restare agganciati alle prime 4. Poi la Champions è un obiettivo importante, ma una alla volta: pensiamo al Frosinone".

14.15 - Termina la conferenza stampa

Articoli correlati

Immagine news 1
La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine news 2
Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Allegri cambia sistema, Alvini con Bobcek titolare
Immagine news 3
NBA e calcio, il legame funziona. SGA come LeBron James, Kevin Durant e Westbrook

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:52 Serie A
Chivu e le polemiche in Turchia su Calhanoglu: "Ho deciso io, gli ho negato il giorno libero"
Immagine news 2
14:52 Serie ALive TMW
Live TMWInter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Voglio dire una cosa su Calhanoglu"
Immagine news 3
14:44 Serie A
Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine news 4
14:41 Serie ALive TMW
Live TMWChiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine news 5
14:37 Serie A
Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine news 6
14:30 Serie A
Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Immagine news 7
14:23 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome: domani non ci sarà"
Immagine news 8
14:15 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "McTominay recuperato. Nessun alibi, col Frosinone si deve vincere"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma
Immagine top news n.3 La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine top news n.4 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.5 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.6 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Chivu e le polemiche in Turchia su Calhanoglu: "Ho deciso io, gli ho negato il giorno libero"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Voglio dire una cosa su Calhanoglu"
Immagine box news Serie A Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine box news Serie A Chiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine box news Serie A Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine box news Serie A Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Mi fido dei miei ragazzi. Vavassori giocherà perché se lo merita"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"
Immagine box news Serie B Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Cittadella, Musso ritrova Iori da avversario: “Saremo nemici per 90 minuti"
Immagine box news Serie C Quando la classifica racconta solo una parte della storia. Il "caso" Cosenza
Immagine box news Serie C Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito
Immagine box news Serie C Ronaldinho in campo con il Ravenna? Filipponi: "Ci vuole coraggio"
Immagine box news Serie C Bari, lesione al polpaccio per Darboe: tre settimane di stop
Immagine box news Serie C FIlipponi sulla Serie C: "Potenza merita il primato, mi aspettavo di più dall'Union Brescia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
09:08 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»