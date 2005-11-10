Napoli, Allegri sorride dopo la Champions: oggi sono rientrati in gruppo tre giocatori
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:53Serie A
autore Simone Bernabei
14.10.2026 16:53Serie A
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Napoli subito in campo, dopo la sconfitta di ieri sera sul campo del Villarreal nella seconda giornata di Champions League. Questo il report del club azzurro dopo la seduta pomeridiana:
"Dopo il match di Champions League gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 contro il Venezia. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.
Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati con il gruppo".
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