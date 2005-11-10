Napoli, Allegri sorride dopo la Champions: oggi sono rientrati in gruppo tre giocatori

Napoli subito in campo, dopo la sconfitta di ieri sera sul campo del Villarreal nella seconda giornata di Champions League. Questo il report del club azzurro dopo la seduta pomeridiana:

"Dopo il match di Champions League gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 contro il Venezia. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.

Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati con il gruppo".