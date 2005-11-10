Napoli, De Bruyne: "Non sono come il vino, ero meglio 10 anni fa. Ma mi diverto ancora"

Kevin De Bruyne, centrocampista e migliore in campo di Napoli-Frosinone, al termine della partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Fin quando non lascerò il calcio proverò a prendere il più possibile perché mi diverto giocando a questo sport ed è tutto qui il senso del calcio".

Sei come il vino? Più invecchi più migliori?

"No, non credo. Penso che fossi meglio dieci anni fa. Ma i ragazzi mi stanno aiutando e questa è la cosa più importante".

Cos'è accaduto sul rigore?

"Avevo visto calciare Hojlund tanti rigori e pensavo potesse segnarlo, considerando le sue qualità. Per un attaccante è più importante fare gol, per questo avevo deciso di dargli il pallone. Poi l'allenatore ha deciso di cambiare, ma ci saranno altre occasioni per far segnare Hojlund".