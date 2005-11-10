Napoli all'esame Frosinone con un McTominay in più ma l'emergenza infortuni resta evidente

Scott McTominay ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo il problema cardiaco di inizio settembre. La notizia migliore possibile a prescindere da scelte di campo. Il centrocampista insomma sta bene e può giocare, al netto di una condizione fisica che non potrà per forza di cose essere ottimale alla prossima col Frosinone.

Uno scontro fondamentale per capire la direzione che potrà prendere il campionato del Napoli e anche per cementare la panchina di un Massimiliano Allegri già al centro di critiche, per risultati e gioco espresso. La squadra di Alvini è fra le più in forma del campionato, vive sulla cresta dell'onda e creerà non pochi problemi agli azzurri alla ripresa.

Anche perché Allegri durante la sosta ha perso altri giocatori: Olivera è tornato infortunato dall'Uruguay, Favasuli si è infortunato con l'Under 21 e Vergara ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori alcune settimane. Profili che vanno ad aggiungersi ai già fermi Buongiorno e Alisson Santos, col dubbio Anguissa sempre presente. Il tutto con giocatori come Hojlund e Lobotka che hanno giocato quattro partite su quattro con le proprie Nazionali, con le loro condizioni che saranno quindi valutate fino all'ultimo secondo disponibile.