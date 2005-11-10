Napoli, McTominay verso la convocazione col Frosinone: il piano di Allegri per il ritorno

La notizia che il Napoli aspettava è finalmente arrivata: Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità agonistica ed è tornato a tutti gli effetti a disposizione di Massimiliano Allegri. Gli esami clinici e i test da sforzo hanno dato esito positivo dopo l'intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre a Manchester per correggere una lieve aritmia cardiaca benigna. Lo scozzese ha quindi potuto riaggregarsi completamente ai compagni a Castel Volturno, allenandosi a pieno ritmo. L'ultima presenza ufficiale risale al 30 agosto contro il Como: da allora McTominay aveva osservato due settimane di riposo assoluto nel Regno Unito, per poi iniziare un programma personalizzato tra palestra e lavoro atletico sul campo.

McTominay può essere convocato contro il Frosinone

Adesso toccherà ad Allegri stabilire tempi e modalità del ritorno in partita. La possibilità che McTominay venga convocato già per la sfida di sabato al Maradona contro il Frosinone è concreta, anche se lo staff non intende correre rischi dopo oltre un mese senza gare. L'ipotesi più probabile - scrive il Corriere dello Sport - è quindi una partenza dalla panchina, eventualmente accompagnata da uno spezzone nel finale. I prossimi allenamenti serviranno soprattutto per verificare la risposta del centrocampista all'aumento dei carichi e al ritorno del lavoro con contatto.

Allegri ritrova un punto di riferimento per il centrocampo

Il recupero di McTominay assume ancora più importanza considerando l'emergenza che sta condizionando la rosa azzurra. Nelle prime due giornate lo scozzese era stato un punto fermo della formazione di Allegri, partendo titolare sia contro il Genoa sia contro il Como. Proprio quest'ultima era rimasta la sua ultima apparizione prima dell'intervento. Il Napoli recupera così fisicità, inserimenti e pericolosità offensiva a centrocampo alla vigilia di una fase particolarmente intensa della stagione, con gli impegni di Serie A e Champions League destinati a susseguirsi rapidamente.