Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"

Noa Lang, esterno offensivo del Napoli e dell'Olanda, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di ESPN al termine della sfida di Nations League contro la Grecia. Un tono piuttosto polemico quello adoperato dal calciatore 27enne, reduce da due panchine di fila sotto il comando di Xavi ct, fino all'ingresso in campo alla ripresa per aiutare a conquistare il pareggio per 2-2.

Senza filtri

"L'unico vantaggio di partire dalla panchina è che poi quando entri non vieni sostituito", ha commentato Lang. "Ormai sono abbastanza abituato a essere un sostituto, ma in realtà non voglio parlare troppo del Napoli, perché ora sono impegnato con la nazionale olandese. Ero determinato a dimostrare il mio valore, perché quest'anno non ho giocato abbastanza con la nazionale olandese. Certamente non da titolare, ma nemmeno così spesso come sostituto. E se devo essere sincero, il mio percorso di crescita è stato in una fase di stallo per un anno. Certamente cerco queste qualità anche in me stesso".

Sfogo anche contro Xavi

"Sono le scelte dell'allenatore, ma devo dimostrarle sul campo. A mio avviso, ho troppe poche presenze in nazionale. Questo mi dà fastidio. Sono entrato in campo per portare creatività, estro e grinta. Sono bravo in questo. È lì che risiedono le mie qualità, e lo so. Ma devo farlo più spesso", ha detto Noa Lang, che non ha finito qui. "Sono il primo ad ammetterlo. Il modo in cui sono entrato (contro la Grecia, ndr) è come dovrebbe essere sempre. Poi l'allenatore inizierà naturalmente a farmi giocare più spesso".