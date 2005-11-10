Il Napoli ricorda Tedesco prima che parli Allegri: "Giovane ma d'altri tempi, che rammarico"

Nei momenti subito antecedenti all'inizio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tramite la quale l'allenatore del Napoli ha introdotto la partita di domani contro il Frosinone che vale per la 6^ giornata di Serie A, c'è stato però anche un momento in cui il club azzurro ha voluto ricordare Francesco Tedesco, giornalista dell'ANSA che è venuto a mancare ieri.

Le parole di Lombardo

Il ricordo di Tedesco è arrivato attraverso le parole di Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione per la SSC Napoli: "Era qui con noi, con voi, fino a poco tempo fa, se n'è andato e sono rimasto particolarmente colpito, come tutti voi. Ieri abbiamo pubblicato un messaggio a nome di tutto il Napoli, sono rimasto colpito perché era un giornalista d'altri tempi anche se era giovane, 52 anni, di altri tempi perché all'Ansa controllava le fonti, scriveva solo cose verificate, un giornalismo che non sempre si trova, era una persona perbene, da parte mia e vostra la vicinanza alla famiglia. Ed il rammarico di non aver passato più tempo con lui e non aver risposto a tutte le telefonate che mi faceva".