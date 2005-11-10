Nico Gonzalez voleva l'Atletico, poi Spalletti si è imposto: "Resti alla Juventus con me"

Nico Gonzalez e la Juventus sono pronti a dirsi sì un'altra volta. L'argentino rinnoverà infatti il contratto fino al 2030 e ritoccherà al rialzo lo stipendio da 3,6 milioni di euro a stagione, ma non sempre tutto è stato così lineare e semplice, soprattutto a giugno, quando l'ex Fiorentina voleva tornare in tutti i modi all'Atletico Madrid e aveva quasi puntato i piedi per farlo, anche se è rimasto sempre professionale.

Il retroscena

La stima che Luciano Spalletti ha di lui è sempre rimasta intatta, ma Nico Gonzalez durante il primo incontro avuto con il tecnico toscano, come si legge su Tuttosport, gli ha spiegato: "Spero di tornare all’Atletico, non ti posso promettere che resterò, ne riparliamo dopo i Mondiali". Tant'è che l'allenatore non lo ha schierato contro il Frosinone, mentre lo ha fatto contro il Parma e l'esterno si è preso la scena. A quel punto a dettare legge è stato Spalletti stesso: "Tu resti con me".