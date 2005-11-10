Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nico Gonzalez voleva l'Atletico, poi Spalletti si è imposto: "Resti alla Juventus con me"

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:34Serie A
09.10.2026 09:34Serie A
Fonti preferite
Nel primo incontro a giugno l'argentino aveva parlato così al tecnico: "Non ti posso promettere che resterò, spero nell'Atletico". Poi tutto è cambiato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez e la Juventus sono pronti a dirsi sì un'altra volta. L'argentino rinnoverà infatti il contratto fino al 2030 e ritoccherà al rialzo lo stipendio da 3,6 milioni di euro a stagione, ma non sempre tutto è stato così lineare e semplice, soprattutto a giugno, quando l'ex Fiorentina voleva tornare in tutti i modi all'Atletico Madrid e aveva quasi puntato i piedi per farlo, anche se è rimasto sempre professionale.

Il retroscena

La stima che Luciano Spalletti ha di lui è sempre rimasta intatta, ma Nico Gonzalez durante il primo incontro avuto con il tecnico toscano, come si legge su Tuttosport, gli ha spiegato: "Spero di tornare all’Atletico, non ti posso promettere che resterò, ne riparliamo dopo i Mondiali". Tant'è che l'allenatore non lo ha schierato contro il Frosinone, mentre lo ha fatto contro il Parma e l'esterno si è preso la scena. A quel punto a dettare legge è stato Spalletti stesso: "Tu resti con me".

Articoli correlati

Immagine news 1
Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine news 2
Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine news 3
Da esubero a pilastro del futuro: Spalletti ha dato una nuova vita a Nico Gonzalez con la Juventus

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
10:37 Serie A
Gianluca Rocchi da designatore a opinionista: da questo weekend sarà il nuovo volto di DAZN
Immagine news 2
10:30 Serie ATMW
TMWL'Inter, i 35 milioni e i problemi fisici: ora Spence è dietro Diouf e deve convincere Chivu
Immagine news 3
10:23 Serie ATMW
TMWJuventus, controlli di routine per Boga, Lucumì e Nico Gonzalez. L'argentino poi firmerà il rinnovo
Immagine news 4
10:08 Serie A
Pisacane con Mina al centro: senza Deiola sarà lui il capitano del Cagliari
Immagine news 5
10:00 Serie ATMW
TMWLa tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine news 6
09:45 Serie A
Fabbian e l'addio all'Inter: "Resto grato. Chivu? I racconti del Triplete mi facevano sognare"
Immagine news 7
09:34 Serie A
Nico Gonzalez voleva l'Atletico, poi Spalletti si è imposto: "Resti alla Juventus con me"
Immagine news 8
09:25 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la sesta giornata di campionato
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Gianluca Rocchi da designatore a opinionista: da questo weekend sarà il nuovo volto di DAZN
Immagine top news n.1 La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.4 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.5 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.6 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
Immagine top news n.7 Ghedjemis-Frosinone, caso chiuso (per ora): Alvini ha una nuova arma da 15 gol a stagione
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.2 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.3 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.4 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Gianluca Rocchi da designatore a opinionista: da questo weekend sarà il nuovo volto di DAZN
Immagine box news Serie A L'Inter, i 35 milioni e i problemi fisici: ora Spence è dietro Diouf e deve convincere Chivu
Immagine box news Serie A Juventus, controlli di routine per Boga, Lucumì e Nico Gonzalez. L'argentino poi firmerà il rinnovo
Immagine box news Serie A Pisacane con Mina al centro: senza Deiola sarà lui il capitano del Cagliari
Immagine box news Serie A La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine box news Serie A Fabbian e l'addio all'Inter: "Resto grato. Chivu? I racconti del Triplete mi facevano sognare"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, Karamoh verso una maglia da titolare: tridente con Insigne e Lauritsen
Immagine box news Serie B Sampdoria, l'ex Donati: "La squadra lavora tanto con gli algoritmi, serve tempo"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, si torna in campo con la 6ª giornata. Avellino-Sampdoria apre le danze
Immagine box news Serie B Serie B, Avellino-Sampdoria: grande sfida tra Cheddira e Insigne
Immagine box news Serie B Winks sul passato alla Sampdoria: "Esperienza difficile, abbiamo perso tante partite"
Serie C
Immagine box news Serie C Gubbio, il ds Mauro Leo presenta Braglia: "È il timoniere giusto per questa barca"
Immagine box news Serie C Casertana, il presidente D'Agostino sull'esonero di Espinal: "Avrei cambiato anche Guardiola"
Immagine box news Serie C Perugia, martedì il Consiglio d'amministrazione: Gaucci verso la presidenza
Immagine box news Serie C Potenza, Kirwan: "La società lavora bene da anni, il primato non è una sorpresa"
Immagine box news Serie C Casertana, il ds Degli Esposti: “Stellone è un’opportunità per crescere”
Immagine box news Serie C Cosenza, serve una svolta: Coppitelli si gioca la panchina con il Picerno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere