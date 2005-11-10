Nico Paz segna con l'Argentina su assist di Messi. Il Como li celebra entrambi sui social
Tommaso Bonan
L'idolo del calcio argentino, Lionel Messi, ha espresso il suo "grandissimo orgoglio" per aver indossato la maglia dell'Albiceleste "per oltre 20 anni", al termine della sua ultima partita in nazionale disputata questa notte e suggellata da un gol finale. Ma non solo. Il numero 10, dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin (3-0) nel match amichevole d'addio, giocato di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires, ha fornito anche gli assist per gli altri due gol che portano la firma di Otamendi e di Nico Paz.
Proprio il calciatore del Como, assieme a Mastantuono, è uno dei principali indiziati per raccogliere la pesantissima maglia numero 10 che Messi lascerà in eredità. Nel frattempo, la squadra lariana ha voluto celebrare il proprio numero 10, con le immagini che lo ritraggono proprio accanto a Messi: "Nico Paz a segno nell'ultima apparizione di Leo Messi con la maglia dell'Argentina, su assist dello stesso Messi", il testo del post.
Nico Paz on the scoresheet in Leo Messi’s final appearance for Argentina, assisted by Messi himself 🇦🇷🐐💙 📸 @AFASeleccionEN https://t.co/BwFHtAeVmt— Como1907 (@Como_1907) October 7, 2026