"Non ha gol con il Messico. Il 9 deve segnare": Santiago Gimenez va male, il papà lo critica

Mentre Santiago Gimenez cerca di ritrovarsi in prestito al Porto di Francesco Farioli, dopo una stagione da dimenticare al Milan, la situazione in Nazionale messicana è nera. Il centravanti 25enne è finito nell'occhio del ciclone e delle critiche per una prestazione discutibile nel ko per 3-0 in amichevole contro gli Stati Uniti, specialmente per l'assenza di gol e gli errori clamorosi sotto porta.

La dichiarazione

Persino il papà Christian "Chaco" Gimenez si è sfogato pubblicamente, nella trasmissione post-partita di Fox Sports. In veste di opinionista ha lanciato delle frecciate al figlio, con appena 6 centri in più di 50 presenze con il Messico: "Santiago non ha gol in Nazionale", ha esordito. "Il nove deve fare gol". Salvo poi riconoscere l'enorme pressione che grava sulle spalle di Santiago: "Viene massacrato in Nazionale perché non ha gol; fa gol ovunque, ma non in Nazionale".

La dimostrazione

In effetti il "Bebote" è da 9 partite con la Nazionale messicana che non riesce a segnare. E di fronte a prestazioni senza reti risulta difficile pensare di vincere la gara per la maglia da titolare con Raul Jimenez e Julian Quiñones, attaccanti che oggi si profilano come le pedine fondamentali di cui ha bisogno lo schema del ct Rafa Marquez.