Papu Gomez sulla Dea: "È dura per Sarri ripetere Gasperini. A Roma può vincere"

Tra i tanti temi analizzati in esclusiva con TMW, Alejandro Gomez ha parlato anche del suo ricordo calcistico più tangibile: l'Atalanta. Gli anni di Bergamo saranno sempre impressi nella mente del Papu e tra passato e presente della Dea ha detto apertamente: "Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono a Bergamo e all'Atalanta. Quindi cerco di seguirla, di stare attento. Sono un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo".

Cosa ha pensato quando ha visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?

"Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo dieci anni di tanti successi e di un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava di vincere un titolo, di alzare un trofeo. Purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori. Però è arrivata poi un'altra generazione con una grandissima squadra ed è riuscita ad alzare un trofeo che si meritava".

Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato il vostro con Gasperini?

"Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini: dieci anni di successi. Io glielo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini. Quella squadra, dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini, si deve abituare a fare un altro calcio. Quindi speriamo che abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante".

C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?

"Mi piace Samardzic, ma anche De Ketelaere".

Gasperini l'ha citata poco fa tra i giocatori più forti che ha allenato...

"So bene l'affetto che ha verso di me Gasperini, per tutti gli anni che abbiamo vissuto, per quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano per cinque anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che ci sia questo paragone con grandi calciatori come Dybala e speriamo faccia molto bene lì alla Roma".

Può vincere lo Scudetto?

"Tranquillamente. Oggi vedo la Roma come una squadra forte, che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo Scudetto".