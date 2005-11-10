Papu Gomez e il 'rimpianto' Catania: "Avrei chiuso volentieri la carriera lì. Ma a Dubai sto bene"

L'addio al Padova, l'avventura al Forte Virtus e un futuro ancora da decifrare. C'è stato tutto questo nell'intervista rilasciata a TMW da Alejandro Gomez, in cui il Papu ha iniziato proprio dall'inserimento nella promettente società di Dubai: "Sto benissimo. Mi sto allenando ogni giorno con la squadra, mi sto ambientando. Soprattutto al caldo, più che altro: ancora le temperature sono alte, l'afa è pazzesca, questo è l'unico vero problema. Per il resto sta andando tutto bene. Anche la famiglia si sta ambientando bene. Come al solito c'è da trovare casa, scuola, muoversi... però sono tutte cose che abbiamo già fatto in passato".

Com'è nata la scelta di sposare un progetto come quello dell'Forte Virtus?

"Io già da anni volevo fare un'esperienza negli Emirati perché con la famiglia volevamo vivere questa esperienza. Ogni anno venivamo in vacanza, avevamo un po' questa idea. Dicevamo sempre: "Cavolo, che bello sarebbe magari fare qualche anno qua, vivere qui". Poi è capitata l'opportunità. Io ero a Padova, ero fuori progetto e quindi non volevo ovviamente restare lì senza giocare. È capitata questa opportunità, l'ho presa al volo e abbiamo deciso velocemente di venire qua".

Sempre sul suo passato, non dimenticherà mai gli anni 'argentini' di Catania.

"Beh, pensa che mio figlio più grande è nato là, quindi per noi Catania ha un posto speciale nel nostro cuore. Purtroppo non mi hanno cercato, se mi avessero chiamato da Catania per chiudere la carriera sarei andato di corsa. Però non c'è stata questa possibilità e mi dispiace. Ma guardo con un bellissimo ricordo quello che abbiamo fatto nella storia della società. Abbiamo creato un gruppo straordinario che ancora oggi continua a far parlare di sé. Tanti argentini e la gente se lo ricorda. Mi hanno fatto ricordare Catania, quindi questo penso che sia stato il legame più forte che abbiamo lasciato tutti lì".

Quindi chiuderebbe volentieri la carriera al Catania, se la chiamassero?

"No, ormai sono qua, quindi la mia carriera sta andando verso questa direzione, cercando di fare questi ultimi anni di calcio e poi dedicarmi ad altro. Però penso che sarà l'ultima squadra".

Sa già cosa farà dopo la carriera?

"Ancora no, sto cercando di scoprirlo. Piano piano, con diverse cose, sto cercando di capire dove possa essere il mio posto nel mondo del calcio. Per il momento so che allenatore non sarò. Poi vediamo il resto. Per il momento cerco di godermi questa esperienza. Vogliamo fare qualche anno di vita qua e vediamo se si aprono altre porte per il futuro".