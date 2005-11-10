Segna Zaniolo, l'Udinese prova a rientrare in partita: Roma sempre avanti ma 4-1
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Andrea Piras
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Oggi alle 19:07Serie A
autore Andrea Piras
31.10.2026 19:07Serie A
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L'Udinese accorcia le distanze al Bluenergy Stadium. La formazione di Kosta Runjaic ha firmato il gol dell'1-4 con Nicolò Zaniolo, pronto a ribadire in rete una respinta di Gollini su conclusione di Miller dalla distanza.
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