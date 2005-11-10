Parma, Gilardino: "Ho dormito poco. Bernabé e Lontani? Chi ha qualità può coesistere"

Alberto Gilardino difficilmente schiererà dal primo minuto Adrian Bernabe, che però resta uno dei calciatori più forti del Parma e il fatto che possa essere arruolabile rappresenta una risorsa importante per i ducali alla vigilia del match contro l'Inter. Alla domanda su un suo possibile impiego insieme a Lontani, il tecnico risponde così: "I giocatori di qualità possono coesistere, è naturale. Bernabé e Lontani hanno quel tipo di qualità. Bernabé si sta allenando con la squadra, ma faremo valutazioni per dargli un po' di minutaggio senza rischiare nulla. Bernabé può giocare in tutti i ruoli perché è talentuoso. Lontani può diventare un grande interno di centrocampo che poi va a lavorare sotto le punte. Quando si hanno questo tipo di giocatori deve essere bravo l'allenatore per farli esprimere al massimo".

Che giorni sono stati per lei?

"Sono stati giorni intensi! Ho dormito poco... ci sono state tante cose da fare, ma con grande entusiasmo, è bello. Quando si rientra, erano tanti mesi che ero fuori, ci si aggiorna e si studia, ma l'odore dell'erba e i contatti con i giocatori è una cosa che ti manca e che ce l'hai proprio dentro. Sono felice di questa possibilità e ringrazio ancora il Parma. Ringrazio gli ex allenatori e compagni che hanno parlato bene di me, significa che, oltre al livello calcistico, le nostre esperienze ci hanno lasciato qualcosa a livello umano. Sono tutte cose che mi gratificano, ma ora si scende in campo e la testa sarà su quello".

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